Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и испанская команды выйдут на поединок 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

Как известно, уже сегодня, 11 марта, Динамо начнет борьбу против Вильярреала за выход в четвертьфинал Лиги Европы.

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На традиционном предматчевом совещании, которое состоялось на НСК Олимпийский, было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

Как информирует официальный сайт "бело-синих", киевляне выйдут на поле в экипировке белого цвета с синими горизонтальными полосками, а голкипер будет играть в черном комплекте. Вильярреал проведет поединок в желтой форме, а вратарь – в оранжевой. Бригада арбитров будет в голубых футболках и черных шортах.

Стартовый свисток матча прозвучит в 19:55.

Динамо – Вильярреал: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы