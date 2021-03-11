Первый матч 1/8 финала ЛЕ между Динамо и Вильярреалом (0:2) собрал большую аудиторию.

На трибунах НСК Олимпийский был 12751 зритель. По условиям протокола на стадион позволяли пускать максимум 23000 фанатов.

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов

Динамо показало серьезный прогресс после домашнего матча против Брюгге на стадии 1/16 финала. Ту игру посетило около 3 тысяч болельщиков. Показатель Шахтера в матче с Маккаби Т-А (10217) также был превзойден.

Напомним, через неделю Динамо поедет в гости к Вильярреалу, а "горняки" будут принимать Рому.

Вильярреал уверенно переиграл Динамо в первом матче 1/8 ЛЕ – команда Луческу почти без шансов