Динамо – Вильярреал: киевляне собрали в 4 раза больше зрителей, чем в матче против Брюгге
22:18 - Читати українською
Первый матч 1/8 финала ЛЕ между Динамо и Вильярреалом (0:2) собрал большую аудиторию.
завершено
Пау Торрес 30’
Рауль Альбиоль 52’
30’ Пау Торрес
52’ Рауль Альбиоль
На трибунах НСК Олимпийский был 12751 зритель. По условиям протокола на стадион позволяли пускать максимум 23000 фанатов.
Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов
Динамо показало серьезный прогресс после домашнего матча против Брюгге на стадии 1/16 финала. Ту игру посетило около 3 тысяч болельщиков. Показатель Шахтера в матче с Маккаби Т-А (10217) также был превзойден.
Напомним, через неделю Динамо поедет в гости к Вильярреалу, а "горняки" будут принимать Рому.
Вильярреал уверенно переиграл Динамо в первом матче 1/8 ЛЕ – команда Луческу почти без шансов
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