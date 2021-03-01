Киевский клуб сможет почувствовать поддержку болельщиков в важном противостоянии против испанского коллектива.

В понедельник, 1 марта, в 15:00 Динамо начало реализацию билетов на первое противостояние против Вильярреала в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

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Купить пропуск на стадион можно будет только онлайн – на сайтах Esport.in.ua и Karabas. Динамо реализует 30% билетов от вместимости НСК Олимпийский согласно карантина. Цены стартуют от 100 гривен.

Заметим, первый матч против Вильярреала состоится в Киеве 11 марта в 19:55, ответный – ровно за неделю в Испании.

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