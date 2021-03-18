Скауты из Италии намеревались проверить в действии Владислава Супрягу в матче против Вильярреала, однако нападающий является далеко не единственным игроком "бело-синих", который заинтересовал апеннинцев, информирует Динамомания.

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Миколенко и Забарный, которые также стали объектом интереса итальянцев, стали единственными игроками из списка интересов, кто сыграл в матче Лиги Европы. Кроме Супряги, скауты намеревались посмотреть Дениса Попова, который пропустил встречу из-за повреждения.

Напомним, Динамо в домашнем поединке уступило Вильярреалу (0:2). Ответный матч состоится уже сегодня, начало в 22:00.

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