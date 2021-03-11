"Мне кажется, после игры осталась какая-то недосказанность. Но команда отдавалась полностью. Мы старались, но не получилось реализовать свои моменты. Это футбол, нужно двигаться дальше. Уже в воскресенье у нас важный матч.

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Полгода назад, наверное, никто не мог и предположить, что мы будем играть на этой стадии. Хотя, откровенно говоря, результат не очень... Хотелось порадовать зрителей, и игра нам давалась, но чего-то не хватило. Однако, ничего страшного не произошло, мы не вешаем нос и готовимся к следующей игре.

Верю ли в шансы Динамо пройти дальше? В футболе нет ничего невозможного. Конечно, хочется верить в лучшее и в чудо.

Два гола были пропущены со стандартов? Все команды имеют подобные проблемы. Просто не нужно на этом акцентировать внимание. Посмотрим, проанализируем и будем двигаться дальше.

Выход нашей команды в 1/8 финала ЛЕ – успех? Я считаю, да. К тому же, еще есть ответный матч. Дай бог, чтобы фарт был на нашей стороне. В футболе бывает всякое, будем надеяться на лучшее", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими соперниками состоится 18 марта в Испании, начало в 22:00.

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