Динамо проведет спарринг против английского Вест Бромвича. Стартовый состав киевлян и бесплатная трансляция доступны в этой новости на "Футбол 24".

Начало матча Динамо – Вест Бромвич запланировано на 13:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на Youtube-канале "бело-синих", смотреть можно прямо в этой новости.

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Динамо проведет свой четвертый спарринг на летних сборах в Австрии. До этого киевляне обменялись победами с Кишвардой, а также потерпели поражение от Митьюлланда.

Подопечные Шовковского откроют официальный сезон 22 или 23 июля. Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо встретится с победителем пары Жальгирис/Хамрун.

Стартовый состав Динамо на матч против Вест Бромвича: Нещерет, Супряга, Торрес, Караваев, Кабаев, Яцык, Буяльский (к.), Захарченко, Беловар, Гусев, Михайленко.

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