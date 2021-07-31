Динамо – Верес: ровенчане потеряли игрока перед поединком с "бело-синими"
Полузащитник Вереса Сергей Шестаков не сможет помочь своей команде в матче 2-го тура УПЛ против Динамо.
Сергей Шестаков остается единственным игроком Вереса в лазарете перед матчем против Динамо, сообщает meta-ratings.
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На следующей неделе новичок ровенчан начнет заниматься по индивидуальной программе. Издание назвало вероятную дату дебюта – 14 августа в игре против Ворсклы.
К слову, матч Динамо – Верес состоится 1 августа, начало в 19:30. Что насчет Сергея Шестакова, то он перебрался к ровенчанам этим летом из венгерского Диошдьёра, а перед этим играл за Олимпик, Нефтяник, Украгроком и тернопольскую Ниву.
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