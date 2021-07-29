"Не вижу никакой разницы, когда и с кем играть. Уверен, что каждый из футболистов нашей команды хочет как можно лучше себя проявить в матче против Динамо.

Кулач официально стал игроком Динамо

Лично у меня никакой принципиальности нет. Но хочу, чтобы команда сыграла в это воскресенье не хуже, чем в сезоне 2017/18, когда на первом этапе чемпионата Верес сыграл с Динамо вничью (0:0) на выезде и победил дома (3:1). Подготовка к матчу с Динамо? Готовимся в обычном режиме. И с хорошим настроением после выходных", – приводит слова Кучерова официальный сайт Вереса.

К слову, матч Динамо – Верес состоится уже 1 августа и станет первым для киевлян в текущем чемпионате Украины. Начало встречи в 19:30.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери