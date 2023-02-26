Команда Мирчи Луческу сыграет последний спарринг на турецких сборах. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Вальмиера стартует в 16:00 по Киеву. Это 14-я и последняя игра команды Луческу на сборах. Вскоре динамовцы вернутся в Украину, а уже 4 марта проведут первый официальный матч 2023 года – соперником станет Ингулец.

В предыдущих контрольных поединках киевляне одержали 7 побед, трижды сыграли вничью и еще трижды проиграли. Вальмиера на сборах в Турции уже играла с украинскими клубами – 0:0 с Кривбассом, 3:2 с Вересом и 3:3 с Металлистом.

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Вальмиера год за годом прогрессирует в чемпионате Латвии – третье место в 2020-м, "серебро" в 2021-м и чемпионство в сезоне-2022. Команду возглавляет 40-летний местный специалист Юргис Калнс. Год назад Динамо и Вальмиера уже встречались на сборах – тогда в Украине еще не было полномасштабной войны, а киевляне благодаря голам Витиньо и Андриевского выиграли 2:0.

Стартовый состав Динамо: Моргун – Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Стартовый состав Вальмиеры: Ольсес – Бирка, Вейпс, Балодис, Яунземс – Желизко, Каирмани, Диоп, Варславанс, Гуйе – Тонишевс.

Прямая трансляция игры доступна в YouTube-канале Динамо, а также в этой новости на "Футбол 24".