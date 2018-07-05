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Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: прямая видеотрансляция

16:55 190 Читати українською
Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: прямая видеотрансляция
Предсезонная подготовка Динамо / официальный твиттер Динамо Киев

Киевское Динамо сегодня сыграет второй контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" станет китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Вице-чемпион Украины сегодня проведет свой второй спарринг в рамках подготовки к сезону 2018/19. В этом матче на тренировочном сборе в Австрии киевлянам будет противостоять китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Накануне "динамовцы" одолели азербайджанский Карабах благодаря голу Виктора Цыганкова.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Тяньцзинь Цюаньцзянь: Четверг 05 июля 2018

Динамо Киев
- : -
Тяньцзинь Цюаньцзянь
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Динамо Киев - Тяньцзинь Цюаньцзянь Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы Товарищеские матчи Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь
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