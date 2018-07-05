Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: прямая видеотрансляция

Киевское Динамо сегодня сыграет второй контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником "бело-синих" станет китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Вице-чемпион Украины сегодня проведет свой второй спарринг в рамках подготовки к сезону 2018/19. В этом матче на тренировочном сборе в Австрии киевлянам будет противостоять китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Динамо минимально обыграло Карабах в спарринге

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Накануне "динамовцы" одолели азербайджанский Карабах благодаря голу Виктора Цыганкова.