Поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между украинской и португальской командами состоится с опозданием.

Предварительно матч был запланирован на 2 марта, но теперь его перенесли на 9 число, сообщает телеграмм-канал Тайны Футбола .

Костюк оценил готовность Динамо U-19 к продолжению участия в Юношеской Лиге УЕФА

Место проведения осталось прежним – стадион Динамо им. В. Лобановского. Но это пока. Все будет зависеть от ситуации в Украине. Ранее португальцы категорически отказывались лететь в столицу Украины, мотивируя свое решение угрозой полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.

Напомним, на предварительном этапе команда Игоря Костюка одолела Депортиво в серии послематчевых пенальти.