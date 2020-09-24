Киевское Динамо одержало комфортную гостевую победу над Гентом (2:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Бельгийские СМИ опускают руки и пишут о миссии невозможной в Киеве.

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Кампания "буйволов" в Лиге чемпионов, похоже, завершится на стадии четвертого квалификационного раунда. Гент уступил дома киевскому Динамо и теперь имеет немного шансов, чтобы пробиться в групповой этап. Если команда Де Декера не сможет улучшить свой уровень, то ответный матч рискует превратиться в обычную формальность.

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Хозяев ошеломил быстрый гол Супряги, который сначала отменили из-за офсайда, но вмешался VAR... Дальше – еще хуже, ведь Яремчук был вынужден покинуть поле из-за травмы. Лишь в середине первого тайма "буйволам" удалось передвинуть игру ближе к воротам соперника. Безус прицеливался издали – это был первый опасный момент Гента. В конце концов, давление хозяев завершилось голом Кляйндинста, который заменил Яремчука.

Впрочем, после удаления Безуса все сломалось. Хозяева потеряли уверенность в себе, а киевляне владели инициативой, не создавая при этом хороших возможностей. Лишь на 78-й минуте численным большинством воспользовался Де Пена. Неприятный счет после первого матча – в Украине придется забивать минимум дважды.

FT 1-2 | Een efficiënt Dynamo Kyiv bezorgt ons een heel lastige uitgangspositie voor de terugwedstrijd. #gntdyn #UCL #kaagent pic.twitter.com/kqt4f8NWiH — KAA Gent (@KAAGent) September 23, 2020

HLN: Киевское Динамо – совсем не большая команда

Гент очень далек от группового этапа ЛЧ после первой встречи с Динамо. Украинцы победили со счетом 1:2 на Геламко Арена. Команда Луческу теперь – безапелляционный лидер противостояния. Задачу "буйволов" в Киеве можно сравнить с поисками Святого Грааля – почти невозможно.

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Печально, ведь киевское Динамо совсем не великая команда. Гент сам навлек на себя беду, начав слишком осторожно... как просил Де Декер. Куда делась страсть и бесстрашный футбол? Хозяева опустились слишком низко. Более получаса пришлось ждать первого выстрела по воротам гостей. К этому времени они уже побеждали, забил Супряга.

Обидно еще и потому, что Гент выдал достойный отрезок в конце первого тайма, сравняв счет. Неразумный Безус получил две желтые за три минуты, а Де Пена выписал смертный приговор хозяевам. Последняя капля бельгийского вдохновения полностью исчезла, как и 30 миллионов евро. Нас ждет Лига Европы и назначение нового тренера. Геламко Арена жаждет увидеть новую сильную личность.

Sporza: Лига чемпионов почти недостижима

В матче между вице-чемпионами Бельгии и Украины ключевым оказался быстрый мяч гостей на 9-й минуте. Караваев с Буяльским разорвали правый фланг обороны Гента, а Супряга провел самый легкий гол в карьере. "Буйволы" пришли в себя примерно через полчаса и даже сумели восстановить паритет. Кипер Днамо ошибся на выходе, позволив Кляйндинсту поразить пустые ворота.

Это был луч надежды, но два несвоевременные подкаты Безуса все испортили. Более получаса Генту пришлось играть в меньшинстве. Динамо не сильно напрягалось, однако Де Пене помогло везение. Уругваец получил мяч на убийственной позиции после рикошета. 1:2 почти не оставляет бельгийскому клубу шансов. Чтобы осень в Лиге чемпионов стала реальностью, нужно забивать в Киеве... два раза, не меньше. Мечта о ЛЧ – почти недостижима.

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