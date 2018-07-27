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ТРАНСФЕРЫ ИСМАИЛИ ДИНАМО КИЕВ

Динамо – Славия: стало известно время начала ответного матча 3 раунда квалификации ЛЧ

17:07 129 Читати українською
Динамо – Славия: стало известно время начала ответного матча 3 раунда квалификации ЛЧ
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Стало известно время начала ответного матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и Славией.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило о времени начала ответного матча 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Славии.

У Динамо появился серьезный конкурент в борьбе за подписание Черчи, – СМИ

Поединок состоится 14 августа в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, первый матч состоится 7 августа в Праге на Эден Арене и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
18
дн
:
3
час
:
12
мин
Славия Прага
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