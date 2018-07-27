Динамо – Славия: стало известно, когда начнется продажа билетов на ответный матч квалификации ЛЧ

Стало известно, когда начнется реализация билетов на ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Славией, который состоится на НСК Олимпийский.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщил, когда начнется продажа билетов на матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Славии.

Динамо – Славия: стало известно время начала ответного матча 3 раунда квалификации ЛЧ

На игру доступные билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Матч Динамо – Славия состоится 14 августа в 19:30 по киевскому времени на НСК Олимпийский. Первый матч в Праге сыграют 7 августа в 20:30 по киевскому времени.

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