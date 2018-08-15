Динамо – Славия: справедливо ли арбитр принял в пользу киевлян два спорных решения?

Польский рефери Даниэль Стефаньски принял два спорных решения в матче Динамо – Славия в пользу киевлян.

Эпизод №1

На 38-й минуте поединка польская бригада арбитров изрядно разозлило игроков и тренерский штаб Славии, отменив гол Тецла. Многие могли подумать, что Стефаньски зафиксировал офсайд у чешского нападающего, однако рефери, похоже, заметил нарушения правил на Бурде.

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Эпизод №2

Артем Беседин после паса Цыганкова выбежал на свидание с голкипером Славии и забил второй гол Динамо в матче. Псля этого игру можно было заканчивать. На повторе эпизода видно, что нападающий киевской команды находился чуть ближе к воротам Коларжа, чем линия обороны Славии. Офсайд? В Чехии убеждены, что да.

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