Динамо – Славия: справедливо ли арбитр принял в пользу киевлян два спорных решения?

Польский рефери Даниэль Стефаньски принял два спорных решения в матче Динамо – Славия в пользу киевлян.
Эпизод №1
На 38-й минуте поединка польская бригада арбитров изрядно разозлило игроков и тренерский штаб Славии, отменив гол Тецла. Многие могли подумать, что Стефаньски зафиксировал офсайд у чешского нападающего, однако рефери, похоже, заметил нарушения правил на Бурде.
Артем Беседин после паса Цыганкова выбежал на свидание с голкипером Славии и забил второй гол Динамо в матче. Псля этого игру можно было заканчивать. На повторе эпизода видно, что нападающий киевской команды находился чуть ближе к воротам Коларжа, чем линия обороны Славии. Офсайд? В Чехии убеждены, что да.