Динамо – Славия: послематчевая пресс-конференция Индржиха Трпишовски

Главный тренер Славии Индржих Трпишовски ответил на вопросы журналистов после поражения от Динамо в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Хотел бы поблагодарить наших игроков. Они очень старались, пытались победить. Провели хорошую игру.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Незасчитанный гол? Ничего особенного сказать не могу. Как судья решил, так и правильно.

Что могу сказать о Динамо? Конечно, соперник был силен, но мы также играли хорошо. Спасибо и до свидания", – сказал он.

Динамо победило Славию и пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов