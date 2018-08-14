toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Динамо – Славия: послематчевая пресс-конференция Индржиха Трпишовски

23:03 141 Читати українською
Динамо – Славия: послематчевая пресс-конференция Индржиха Трпишовски
Индржих Трпишовски / Фото: ФК Славия

Главный тренер Славии Индржих Трпишовски ответил на вопросы журналистов после поражения от Динамо в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Хотел бы поблагодарить наших игроков. Они очень старались, пытались победить. Провели хорошую игру.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Незасчитанный гол? Ничего особенного сказать не могу. Как судья решил, так и правильно.

Что могу сказать о Динамо? Конечно, соперник был силен, но мы также играли хорошо. Спасибо и до свидания", – сказал он.

Динамо победило Славию и пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага Славия Прага Славия Прага Йиндржих Трпишовски Йиндржих Трпишовски
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
16
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук