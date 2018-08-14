Динамо – Славия: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над пражской Славией в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Тяжелая игра, обе игры были тяжелыми. Кажется, что команды играли в простой футбол, но было сложно. Наша команда умеет терпеть, выжидать своего шанса. Хорошо, что победили, этот успех приближает нас к групповому этапу Лиги чемпионов.

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Следующий соперник? Аякс – на бумаге более сильный клуб чем Стандард, но в первом матче бельгийцы продемонстрировали, что также хорошо играют. Кто пройдет дальше – тот и является более достойным соперником, с ним и будем играть.

Начало было за нами, мы контролировали игру. А после забитого мяча стали больше играть поперек поля и назад, сами разворачивали себя к воротам. На футбольном поле нужно больше рисковать – подходить вперед. А поперечные передачи наоборот усложняют выход из обороны.

К какой игре готовились – такая и была. Футбол Славии не меняется. В первом тайме мы позволяли легко доставлять мяч с флангов, а во втором перестроились и нейтрализовали этот козырь соперника.

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Почему Буяльский остался в запасе? Мы старались больше контролировать мяч, и в этом компоненте Шепелев лучше него. Также мы знали, что будет много силовой борьбы, а в таких условиях уже Сидорчук и Гармаш комфортнее себя чувствуют, чем Виталий. К тому же, Буяльский получил незначительное повреждение, поэтому рисковать не было смысла.

Когда выйдут на поле новички? Супряга тренируется индивидуально. После юношеского Евро у него была травма, поэтому ему понадобится 10-12 дней на восстановление. Буэно работает в общей группе, но в важных матчах я пока доверяю игрокам, которые уже давно с нами", – сказал Хацкевич.