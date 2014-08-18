Динамо – Славия: перед матчем возникли огромные очереди у входов на НСК Олимпийский

На стадионе НСК Олимпийский возникли проблемы с оперативным пропуском болельщиков перед матчем между Динамо и Славией.

Болельщики не смогли беспрепятственно попасть на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и пражской Славией.

Динамо – Славия: онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов

У входов на НСК Олимпийский снова возникла давка и длинные очереди на турникетах, сообщил известный журналист Константин Андриюк на своей странице в Твиттере.

Пока причины возникновения проблем с пропуском болельщиков остаются неизвестными.

Напомним, что недавно перед матчем Динамо – Шахтер на НСК Олимпийский отключились турникеты.