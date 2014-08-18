toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Динамо – Славия: перед матчем возникли огромные очереди у входов на НСК Олимпийский

19:45 62 Читати українською
Динамо – Славия: перед матчем возникли огромные очереди у входов на НСК Олимпийский
Болельщики пытаются попасть на матч Динамо – Славия / твиттер Константина Андриюка

На стадионе НСК Олимпийский возникли проблемы с оперативным пропуском болельщиков перед матчем между Динамо и Славией.

Болельщики не смогли беспрепятственно попасть на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и пражской Славией.

Динамо – Славия: онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов

У входов на НСК Олимпийский снова возникла давка и длинные очереди на турникетах, сообщил известный журналист Константин Андриюк на своей странице в Твиттере.

Пока причины возникновения проблем с пропуском болельщиков остаются неизвестными.

Напомним, что недавно перед матчем Динамо – Шахтер на НСК Олимпийский отключились турникеты.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев

live 90'
2 : 0
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
НСК Олимпийский Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Аякс
21:30
Стандард
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук