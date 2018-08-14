Динамо – Славия: матч посетили 39 тысяч 318 зрителей

На матче Динамо – Славия НСК Олимпийский был заполнен чуть больше, чем наполовину.

На матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия в Киеве на НСК Олимпийский присутствует 39318 зрителей, об этом сообщил диктор по стадиону во время матча.

Динамо – Славия: перед матчем возникли огромные очереди у входов на НСК Олимпийский

Стоит отметить, что киевский стадион болельщики заполнили не полностью. Всего НСК Олимпийский может вместить 70 тысяч зрителей.

После первого тайма Динамо побеждает Славию благодаря голу Беньямина Вербича.