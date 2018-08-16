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Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория Суркиса

17:50 368 Читати українською
Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория Суркиса
Григорий Суркис / соцсети

Футбольная ассоциация Чешской Республики опубликовала официальное заявление относительно высказываний председателя правления Славии Ярослава Тврдика об арбитраже в матче против Динамо (0:2).

ФАЧР на своем официальном сайте отреагировала на слова Ярослава Тврдика, который обвинил судейство в помощи киевскому Динамо и призвал отправить в отставку вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

"ФАЧР считает заявление руководства ФК Славия (Прага), направленная против УЕФА, представителей УЕФА и ФК Динамо (Киев), неспортивным и выходящим далеко за рамки дозволенного", – говорится в заявлении организации.

Динамо – Славия: телеканал "Футбол 1" заподозрил киевлян в работе с арбитрами, опубликовав скандальный сюжет

Ассоциация считает, что подобные высказывания наносят ущерб чешскому футболу не только в глазах УЕФА. Также она выразила надежду, что предстоящие матчи между командами из Чехии и Украины будут носить исключительно спортивный характер.

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