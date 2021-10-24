Динамо – СК Днепр-1: Супряга не попал в заявку на игру из-за повреждения – СМИ
17:25 - Читати українською
Похоже, полоса неудач нападающего Динамо Владислава Супряги не заканчивается.
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Владислав Супряга получил ушиб ноги, что помешало ему помочь киевской команде в домашнем матче 12-го тура УПЛ против СК Днепр-1, сообщили в эфире Football Hub.
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21-летний нападающий переживает не лучший период в своей карьере, Владислав уже больше года не может отличиться голом, а в недавнем матче против Львова (4:1) Мирча Луческу показательно заменил игрока еще в первом тайме после промаха с убойной позиции.
Летом СМИ сообщали об интересе к услугам Супряги со стороны клубов Серии А.
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