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Динамо – СК Днепр-1: матч обслужит Абдула – судейские назначения 9 тура УПЛ

18:10 49 Читати українською
Динамо – СК Днепр-1: матч обслужит Абдула – судейские назначения 9 тура УПЛ
Анатолий Абдула / УАФ

Комитет арбитров УАФ определил арбитров на поединки 9 тура УПЛ. Анатолий Абдула будет обслуживать центральный матч Динамо – СК Днепр-1.

 

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала список арбитров на матчи 9 тура УПЛ.

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27 сентября

Шахтер – Ворскла – Евгений Арановский (Киев)

28 сентября

Карпаты – Колос – Иван Бондарь (Киев)

Александрия – Львов – Виталий Романов (Днепр)

29 сентября

Мариуполь – Десна – Ярослав Козык (Мукачево)

Динамо – СК Днепр-1 – Анатолий Абдула (Харьков)

Олимпик – Заря – Сергей Бойко (Киевская обл.)

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