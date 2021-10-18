Динамо – СК Днепр-1: из-за реконструкции НСК Олимпийский матч перенесен на другой стадион
Поединок 12-го тура украинской Премьер-лиги между киевской и днепровской командами не пройдет на главной арене страны.
Матч, который запланирован на 24 октября, перенесен из НСК Олимпийский на стадион Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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На главной арене страны состоится реконструкция легкоатлетического ядра, из-за чего проведение встречи будет невозможным. Посетить стадион Динамо имени Валерия Лобановского могут зрители в количестве не более 50% от общей вместимости.
Заметим, перед поединком с СК Днепр-1 команду Мирчи Луческу еще ожидает противостояние с Барселоной на Камп Ноу в третьем туре Лиги чемпионов сезона 2021/22.
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