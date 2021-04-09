Экс-голкипер Металлиста и сборной Украины Александр Горяинов считает, что беспроигрышная серия днепрян продолжится и в матче с лидером УПЛ.

"При всем уважении к Динамо, они сейчас не выглядят командой, которая сметает всех на своем пути.

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Да, они однозначные лидеры чемпионата, но и СК Днепр-1 весной многих удивил. Поскольку матч состоится в Днепре, то я прогнозирую результативную ничью, ведь киевляне и днепряне являются самыми результативными командами первенства после зимней паузы", – сказал Горяинов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между подопечными Луческу и Йовичевича состоится на Днепр-Арене 10 апреля в 17:00. После 20-го тура Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 49 очков. СК Днепр-1 с 25 пунктами идет восьмым.

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