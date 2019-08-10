Ротань: Хочется, чтобы наша молодежь участвовала в противостоянии Динамо – Шахтер

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань буде присутній на матчі 3 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

Матч Динамо – Шахтер традиционно собирает специалистов из разных клубов и сборных. Как сообщает Футбол NEWS, игру посетит наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

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"Это украинское Класик. Это всегда интересно и такие матчи ждут с нетерпением. Последний Суперкубок Украины тому подтверждение. Мы, как тренера, естественно, будем следить за нашими ребятами. Очень хочется, чтобы наша молодёжь участвовала в подобных противостояниях", – сказал Ротань.

На протяжении своей карьеры бывший полузащитник дважды успел поиграть в составе киевской команды.

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