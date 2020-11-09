"Сложный матч. Практически весь второй тайм мы оборонялись, устали и физически, и морально. Но это станет нам уроком. Давило ли на нас большое количество отсутствующих из-за коронавируса? Психологически не знаю, но из-за отсутствия большого количества футболистов у нас не было замен, чтобы усилиться по ходу игры.

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Слова Луческу в раздевалке? Говорил, что не были соблюдены фэйр-плей, вопрос к федерации. Но нас это не касается, мы должны выходить на поле и доказывать. Удача была не на нашей стороне, сделаем выводы и будем двигаться дальше", – поделился Забарный в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Шахтер разгромил Динамо (3:0) и сократил отставание от киевлян до 1 очка перед перерывом на матчи сборных.

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