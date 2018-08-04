Динамо – Шахтер: во время матча у комментаторов канала "2+2" украли микрофоны – курьез дня

Во время поединка 3-го тура Премьер-лиги 2018/19 Динамо – Шахтер произошел курьезный случай. У комментаторов телеканала "2+2" украли аппаратуру.

В конце поединка УПЛ Динамо – Шахтер, который проходил на НСК Олимпийский, была зафиксирована курьезная кража. Комментаторы телеканала "2+2", которые работали на матче, остались без микрофонов, сообщает Strana.ua.

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Также с комментаторской трибуны были украдены наушники. В настоящее время правоохранители занимаются просмотром видео с камер наблюдения на стадионе с целью установления правонарушителей. Кроме того, готовятся запросы на другие телеканалы, которые могли зафиксировать момент кражи.

К слову, матч комментировали Вадим Скичко и экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк. Поединок завершился минимальной победой киевлян со счетом 1:0.

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