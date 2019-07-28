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Динамо – Шахтер: Вирт сделал свой прогноз на матч за Суперкубок Украины

15:50 153 Читати українською
Динамо – Шахтер: Вирт сделал свой прогноз на матч за Суперкубок Украины
Юрий Вирт / соцсети

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины.

 

"Новому тренеру Шахтера Луишу Каштру, ясное дело, ой как хочется начать свою историю в украинском клубе с победы в таком турнире. И вы знаете, я думаю у него получится.

Динамо – Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины

Результаты летних сборов свидетельствуют о том, что «Динамо» сейчас не готово, вернее, слабо готово. "Горняки" смотрятся убедительнее.

Мой прогноз – основное время ничья 1:1, а в серии пенальти – победа Шахтера", – цитирует Вирта FootBoom.

Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого

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Динамо – Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины
08:41
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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Суперкубок Украины Юрий Вирт Юрий Вирт
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