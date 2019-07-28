Динамо – Шахтер: Вирт сделал свой прогноз на матч за Суперкубок Украины

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины.

"Новому тренеру Шахтера Луишу Каштру, ясное дело, ой как хочется начать свою историю в украинском клубе с победы в таком турнире. И вы знаете, я думаю у него получится.

Динамо – Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины

Результаты летних сборов свидетельствуют о том, что «Динамо» сейчас не готово, вернее, слабо готово. "Горняки" смотрятся убедительнее.

Мой прогноз – основное время ничья 1:1, а в серии пенальти – победа Шахтера", – цитирует Вирта FootBoom.

Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого