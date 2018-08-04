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Динамо – Шахтер: Вирт назвал причину ошибки Пятова

14:00 80 Читати українською
Динамо – Шахтер: Вирт назвал причину ошибки Пятова
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Бывший вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал игру голкипера "горняков" Андрея Пятова в матче с Динамо (0:1) в 3-м туре УПЛ.

"Трудно объяснить и осуждать. Даже вопрос стоит не в мастерстве, а в психологии. Да, неудачно проводит вторую игру, и не то, чтобы весь матч, а какой-то эпизод, который приводит к поражению команды. Может, довлеет ошибка в матче за Суперкубок, которая обусловила ошибку сегодня", – рассказал Вирт в интервью UA-Футбол.

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Напомним, что "динамовцы" накануне одолели Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича и возглавили турнирную таблицу. Забить словенцу удалось благодаря ошибке Пятова, не сумевшего зафиксировать мяч после удара вингера Динамо головой.

Андрей Пятов является основным кипером Шахтера с сезона 2007/08. Также 34-летний вратарь является первым номером сборной Украины.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Теги
Динамо Киев - Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Юрий Вирт Юрий Вирт
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