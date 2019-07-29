Динамо – Шахтер: Вербич заявил, что его команда имела больше моментов, чем "горняки"

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды над Шахтером в Суперкубке Украины.

"Думаю, у нас было больше моментов, чем у Шахтера. У них был отличный контроль мяча, как всегда, они очень техничные.

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В одном из эпизодов матча я упал и ударился спиной, но после такой победы уже ничего не чувствуется. Я попросил замену, потому что не готов играть весь матч. Но я давал 100% того, что могу давать сегодня", – цитирует Вербичи Football.ua.

Напомним, Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Голами отличались Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

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