toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Шахтер: Вербич заявил, что его команда имела больше моментов, чем "горняки"

14:44 69 Читати українською
Динамо – Шахтер: Вербич заявил, что его команда имела больше моментов, чем "горняки"
Беньямин Вербич против Марлоса / Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды над Шахтером в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Думаю, у нас было больше моментов, чем у Шахтера. У них был отличный контроль мяча, как всегда, они очень техничные.

"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019

В одном из эпизодов матча я упал и ударился спиной, но после такой победы уже ничего не чувствуется. Я попросил замену, потому что не готов играть весь матч. Но я давал 100% того, что могу давать сегодня", – цитирует Вербичи Football.ua.

Напомним, Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Голами отличались Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

blog_ava
Малиновский – out, Шахов – in: ведущее издание Италии оценило перспективы украинцев в Серии А
12:40
702
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер Беньямин Вербич Беньямин Вербич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
24
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук