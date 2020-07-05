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Динамо – Шахтер: Вербич объяснил перевоплощение киевлян во втором тайме

06:00 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Вербич объяснил перевоплощение киевлян во втором тайме
Беньямин Вербич / фото: ФК Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал поединок 29-го тура УПЛ против Шахтера (3:2).

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Шахтер вышел на матч уже в статусе чемпиона, на них ничего не давило. Поэтому их игроки действовали спокойно, хорошо держали мяч. Мы же вместо этого много бегали в первом тайме без мяча, в обороне. При этом теряли много сил. "Горняки" воспользовались нашими ошибками в обороне и забили два мяча. Конечно, нам уже было сложнее выпутываться из этой ситуации.

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Конечно, это не моя основная позиция, однако, я уже много раз играл в центре нападения. Я уже привык играть впереди, и главное, что это у меня получается. Сегодня вовремя успел на добивание. Во втором тайме Динамо уже заиграло совсем иначе. В чем причина? Трудно сказать. Наверное, прежде всего добавили в психологическом плане. Уже не думали так сильно о счете, о бремени результата.

В перерыве в раздевалке тренеры сказали, что нужно поднять голову вверх, не опускать руки, двигаться дальше. Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было никакой игры.

Не только эта игра, а каждая из четырех оставшихся в этом сезоне, для нас решающей. Будем настраиваться от игры к игре. Сначала - на финал Кубка, затем - на решающие матчи в чемпионате", – приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне минимально уступили Шахтеру (2:3) и могут потерять второе место уже завтра.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Беньямин Вербич
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