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Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила дату последнего Классического в сезоне

12:53 - Читати українською
Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила дату последнего Классического в сезоне
Динамо – Шахтер: матч пройдет 4 июля / ФК Динамо

Дирекция Премьер-лиги утвердила расписание матчей 29 тура, центральным в котором станет противостояние Шахтера и Динамо.

 

Поединок 29 тура УПЛ Динамо – Шахтер будет сыгран в субботу, 4 июля. Начало последнего Классического в сезоне 2019/20 – в 19:30, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Расписание матчей 29 тура Премьер-лиги:

3 июля

Львов – Ворскла (19:00)

4 июля

Мариуполь – Карпаты (17:00)

Динамо – Шахтер (19:30)

5 июля

Десна – Колос (17:00)

Олимпик – Днепр-1 (19:30)

Заря – Александрия (19:30).

Напомним, матч Шахтера с Динамо станет уже 5-м Классическим в текущем сезоне (без учета Суперкубка-2019, в котором киевляне победили 2:1). В предыдущих трех поединках УПЛ сильнее был Шахтер, а Динамо взяло реванш в 1/8 финала Кубка Украины.

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