Динамо – Шахтер: участие двух важных хавбеков киевлян под вопросом

Киевское Динамо может столкнуться с определенными кадровыми проблемами перед домашним матчем 1/8 Кубка Украины против Шахтера.

Хавбеки киевлян Виталий Буяльский и Карлос Де Пена могут пропустить поединок из-за повреждений, информирует ФутболNEWS.

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Украинец и уругваец пропустили матч УПЛ против Карпат, поскольку продолжали свое восстановление от травм. У Де Пены также была дисквалификация из-за перебора желтых карточек, которая могла стать главной причиной его отсутствия. Вполне вероятно, что полузащитники не успеют вернуться и к игре Кубка Украины против Шахтера, которая состоится уже сегодня (30 октября). Впрочем, для Динамо есть и приятные новости – из лазарета вернулись Миккел Дуэлунд и Мохаммед Кадири. Оба готовились к игре против "горняков" в общей группе.

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Напомним, что кадровые проблемы Динамо не ограничиваются Буяльским и Де Пеной. Ранее серьезные повреждения получили вратарь Денис Бойко и центрбек Никита Бурда.