"Рассматривались два варианта – Одесса и Киев. Нас устраивают оба, но если рассуждать логически, то двум командам, которые базируются в Киеве, нет смысла ехать играть в другой город.

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Мое мнение – если поле НСК Олимпийский будет готово к матчу, то надо играть в столице. Но какое решение примут, такое и будет, для нас не проблема сыграть в Одессе", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Суперкубок Украины-2021 запланирован на 24 июля. В прошлом году трофей забрало Динамо, которое на НСК Олимпийский победило Шахтер со счетом 3:1.

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