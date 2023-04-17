Динамо и Шахтер определились со стадионом, на котором сыграют самое принципиальное дерби Украины.

Динамо на своем официальном сайте сообщило некоторые детали предстоящего Классического с Шахтером.

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Так, игра состоится на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Предыдущий поединок команды провели на Арене Львов, где Шахтер праздновал уверенную победу (3:1).

К слову, матч состоится 22 апреля, начало в 17:00. Шахтер сейчас возглавляет турнирную таблицу с 52 очками, а Динамо пока четвертое с 40 пунктами в активе.

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