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Динамо – Шахтер: стала известна дата и время начала матча 25 тура УПЛ

13:36 78 Читати українською
Динамо – Шахтер: стала известна дата и время начала матча 25 тура УПЛ
Шахтер – Динамо / ФК Шахтер

УПЛ опубликовала даты и время начала матчей 25 и 26 тура. Динамо примет Шахтер посреди недели.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты и время начала матчей 25 и 26 тура. Стало известно, когда киевское Динамо примет донецкий Шахтер.

Шахтер – Динамо: на матч продано 17 тысяч билетов

25 ТУР

23 апреля (вторник)

Олимпик – Арсенал–Киев 17:00

Карпаты – Черноморец 17:00

Ворскла – Десна 19:30

24 апреля (среда)

Александрия – Мариуполь 17:00

Заря – Львов 17:00

Динамо – Шахтер 18:30

26 ТУР

27 апреля (суббота)

Черноморец – Ворскла 14:00

Олимпик – Карпаты 17:00

28 апреля (воскресенье)

Мариуполь – Шахтер 14:00

Александрия – Заря 17:00

Львов – Динамо 19:30

29 апреля (понедельник)

Арсенал-Киев – Десна 17:00

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер УПЛ
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