Динамо – Шахтер: Соль рассказал, что сказал ему Хацкевич перед выходом на замену

Нападающий Динамо Фран Соль прокомментировал поражение от Шахтера в 3 туре УПЛ.

"Что Хацкевич сказал мне перед выходом на поле? Нам нужно было перейти на схему с двумя нападающими, потому что нам нужно было забивать.

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Игра против Брюгге складывалась для нас неудачно, а я был не готов на 100%, чтобы выйти на поле. В поединке против Шахтера поддержка наших болельщиков была превосходной. Надеюсь, на матче с Брюгге будет такой же", – сказал Соль в эфире Football Hub.

Напомним, во вторник, 13 августа, Динамо встретится с Брюгге в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

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