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Динамо – Шахтер: Соль рассказал, что сказал ему Хацкевич перед выходом на замену

06:30 99 Читати українською
Динамо – Шахтер: Соль рассказал, что сказал ему Хацкевич перед выходом на замену
Фран Соль (спереди) / Футбол 24

Нападающий Динамо Фран Соль прокомментировал поражение от Шахтера в 3 туре УПЛ.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Что Хацкевич сказал мне перед выходом на поле? Нам нужно было перейти на схему с двумя нападающими, потому что нам нужно было забивать.

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Игра против Брюгге складывалась для нас неудачно, а я был не готов на 100%, чтобы выйти на поле. В поединке против Шахтера поддержка наших болельщиков была превосходной. Надеюсь, на матче с Брюгге будет такой же", – сказал Соль в эфире Football Hub.

Напомним, во вторник, 13 августа, Динамо встретится с Брюгге в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

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Фран Соль Фран Соль Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев - Брюгге Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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