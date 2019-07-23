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Динамо – Шахтер: Сикан рассказал о подготовке "горняков" к матчу за Суперкубок Украины

10:09 101 Читати українською
Динамо – Шахтер: Сикан рассказал о подготовке "горняков" к матчу за Суперкубок Украины
Даниил Сикан / фото ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Даниил Сикан поделился ожиданиями накануне поединка за Суперкубок Украины против Динамо.

 

"Занимались по облегченной программе. После двух спаррингов необходимо как следует восстановиться и с новыми силами готовиться к матчу за Суперкубок Украины. Для меня это будет первый опыт, очень волнительно.

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Думаю, до встречи с Динамо будем готовы. Хочется, чтобы была хорошая атмосфера на трибунах. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков "оранжево-черных" поддержать нас", – цитирует Сикана пресс-служба Шахтера.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе. Украинский сезон начнется классическим противостоянием между Шахтером и Динамо.

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