Динамо – Шахтер: Шевченко оценил поступок Хацкевича, который возмутил Фонсеку

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко оценил жест главного тренера Динамо на последних минутах поединка Динамо – Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ.

После матча Динамо - Шахтер, который завершился минимальной победой "бело-синих", бывшие одноклубники Андрей Шевченко и Александр Хацкевич перекинулись несколькими словами в подтрибунном помещении Олимпийского. Этот разговор попал в прямой эфир Football Hub.

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Шевченко обнял своего коллегу и поздравил с победой. А также отметил, что ему понравилось, как белорусский специалист отбросил мяч в сторону в конце матча.

На видео с концовки поединка наставник "бело-синих" ловит мяч, который выбили "динамовцы" за пределы поля, но не отдает его игроку "горняков", а откидает далее.

После матча на этот эпизод разозлился наставник "горняков" Паулу Фонсека, а главный тренер киевлян рассказал, что узнал много нового о себе от Фонсеки, намекнув на личные оскорбления и брань от португальца.

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Общение Шевченко и Хацкевича начинается с 17:32.