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Динамо – Шахтер: Сабо "уничтожил" Вербича после Классического

14:06 153 Читати українською
Динамо – Шахтер: Сабо "уничтожил" Вербича после Классического
Беньямин Вербич / Фото Футбол 24

Бывший тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо резко прошелся по вингеру киевлян Беньямину Вербичу после победы над Шахтером в Кубке Украины (2:1).

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Мне не нравится игра Вербича. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сам сделать, много ошибается, теряет мяч. За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любом случае, ему нужно пересмотреть свое отношение к игре. Если Вербич хочет уходить из Динамо, у него есть предложения или не дают уйти – все равно так относиться к игре нельзя.

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Беньямин берет игру на себя, когда нужно отдавать, обрезается – опасные контратаки привозит на свои ворота... Ждал, когда его заменят, и это случилось. Мне не нравятся ни его игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду – нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Йожеф Сабо Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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