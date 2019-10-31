Динамо – Шахтер: Сабо "уничтожил" Вербича после Классического

Бывший тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо резко прошелся по вингеру киевлян Беньямину Вербичу после победы над Шахтером в Кубке Украины (2:1).

"Мне не нравится игра Вербича. Он ужасно снизил к себе требования. Очень плохо играет. Хочет все сам сделать, много ошибается, теряет мяч. За сборную он играл совсем по-другому, а тут что-то непонятное с ним происходит. В любом случае, ему нужно пересмотреть свое отношение к игре. Если Вербич хочет уходить из Динамо, у него есть предложения или не дают уйти – все равно так относиться к игре нельзя.

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Беньямин берет игру на себя, когда нужно отдавать, обрезается – опасные контратаки привозит на свои ворота... Ждал, когда его заменят, и это случилось. Мне не нравятся ни его игра, ни поведение. Если готовится уйти в другую команду – нужно его отпустить, взять за трансфер деньги и пусть себе идет на здоровье", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

В текущем сезоне УПЛ Вербич провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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