Динамо – Шахтер: Сабо сделал прогноз на матч

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

По мнению Сабо, как Шахтер, так и Динамо подходят к отчетному поединку не в оптимальных кондициях.

"Я думаю, обе команды еще полностью не готовы в физическом плане. От этого будут "танцевать" оба тренера – Хацкевич и Фонсека.

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У Шахтера будет преимущество, в том числе во владении мячом. Динамо будет защищаться и энергично огрызаться. Также киевляне будут пытаться поймать игроков Шахтера на ошибках", – рассказал Сабо в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч Динамо– Шахтер состоится 3 августа на НСК Олимпийский. Начало в 19:00. Сегодня Динамо U-21 на последних минутах смогло дожать своих сверстников из Шахтера.