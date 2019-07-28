Динамо – Шахтер: Сабо назвал самую большую потерю киевлян перед матчем за Суперкубок Украины

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо рассказал, что именно может помешать киевлянам завоевать Суперкубок Украины.

"Самой большой проблемой Динамо является потеря Цыганкова. До конца неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Также, насколько я знаю, есть проблемы у Вербича.

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В случае, если и он не сыграет, Динамо придется тяжело. И дело даже не в атакующем потенциале. Вспомните, как Цыганков обороне помогает...

Хацкевич на сборах постоянно менял состав. Команда не имела какой-то более-менее стабильной основы. Я даже не знаю, кто выйдет на матч Суперкубка. Справа наверняка появятся Караваев с Кендзерой, а вот слева – не знаю.

Думаю, в старте может выйти Кадири. Динамо до сих пор не хватало хорошего опорника, и, мне кажется, его наконец-то нашли. Кадири действительно хорош! Он классно отбирает мячи и начинает атаки. А кого мы увидим впереди? Беседина? Вот, и вы затрудняетесь ответить на этот вопрос. Посмотрим", – цитирует Сабо Команда 1.

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