Киевское Динамо на своем поле принимает донецкий Шахтер в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Принципиальное противостояние собрало на стадионе немало звезд украинского футбола.

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В частности, на трибунах замечен главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в компании двух главных лидеров Динамо – Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского. И если присутствие Ярмоленко в качестве зрители понятно – он нынче восстанавливается после операции на колене, то отсутствие Буяльского в заявке вызвало недоумение.

По сообщению FootballHub, полузащитник не тренировался последние несколько дней из-за травмы голеностопа. Отмечается, что повреждение не считается серьезным.

Также на трибунах замечены Вячеслав Шевчук, Алексей Гай, Владимир Езерский, Александр Рыбка и другие.

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