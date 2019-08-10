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Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

19:36 318 Читати українською
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
Луиш Каштру / Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над Динамо в 3 туре УПЛ.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Я доволен результатом. Мы ехали сюда, рассчитывая на победу. Команда хорошо себя показала во всех аспектах игры. Игроки показывали, что хотят победить с первых минут. В конце Динамо нас прижало, но не спасло матч. Они также имели моменты, но меньше , чем у нас. Готовимся к следующей игре.

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Удивительно, что Динамо забило с первого момента. Это беспокоит. У нас было много шансов, которые мы не могли реализовать. Во втором тайме хорошо себя проявили, правильно отреагировали. Особенно хорошо атаковали правым флангом, там Марлос и Соломон креативили. В творческой работе хорошо проявила себя вся команда, мы довольны. Надо так продолжать, но результат должен быть таким как сегодня, а не как в Суперкубке.

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Является ли этот Шахтер уже "моим"? Я хочу видеть атакующую команду, которая создает много моментов. Наша игра в Шахтере меняется, сильные фланги, много угловых и штрафных. Уже сейчас заметно, что мы перестраиваем игру, справедливо претендуем на титул. Хотелось бы лучшей реализации, но мы еще над этим работаем", – сказал Луиш Каштру после матча против Динамо.

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Источник: Футбол 24
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