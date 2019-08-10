Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над Динамо в 3 туре УПЛ.

"Я доволен результатом. Мы ехали сюда, рассчитывая на победу. Команда хорошо себя показала во всех аспектах игры. Игроки показывали, что хотят победить с первых минут. В конце Динамо нас прижало, но не спасло матч. Они также имели моменты, но меньше , чем у нас. Готовимся к следующей игре.

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Удивительно, что Динамо забило с первого момента. Это беспокоит. У нас было много шансов, которые мы не могли реализовать. Во втором тайме хорошо себя проявили, правильно отреагировали. Особенно хорошо атаковали правым флангом, там Марлос и Соломон креативили. В творческой работе хорошо проявила себя вся команда, мы довольны. Надо так продолжать, но результат должен быть таким как сегодня, а не как в Суперкубке.

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Является ли этот Шахтер уже "моим"? Я хочу видеть атакующую команду, которая создает много моментов. Наша игра в Шахтере меняется, сильные фланги, много угловых и штрафных. Уже сейчас заметно, что мы перестраиваем игру, справедливо претендуем на титул. Хотелось бы лучшей реализации, но мы еще над этим работаем", – сказал Луиш Каштру после матча против Динамо.

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