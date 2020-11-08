"Я доволен игрой и результатом. Мы знали, насколько это важная игра. У Динамо было преимущество в 4 очка в таблице. Против нас вышла очень сложная команда, которая показала все свои сильные стороны против Барселоны. А мы подходили к матчу после сокрушительного поражения от Боруссии, которое поставило пятно на репутации команды.

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Стартовый состав? Мы ставим тех футболистов, которые являются лучшими на данный момент. Это была не ротация. Мы имели достаточно времени, чтобы восстановиться после Лиги чемпионов. Сегодняшний результат не может не радовать. Шахтер показал очень хороший футбол", – поделился Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Шахтер разгромил Динамо (3:0) в матче 9-го тура УПЛ благодаря голам Мораеса, Антонио и Патрика. "Горняки" набрали 19 очков и остались вторыми, киевляне с 20 пунктами пока удерживают первую позицию.

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