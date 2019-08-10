Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды от Шахтера в 3 туре УПЛ.

"Шахтер сейчас более свежий. У них больше времени на восстановление. Если бы играли с первых минут в открытый футбол, было бы еще меньше шансов. Во втором тайме мы выше поднялись, имели хорошие моменты. Пытались растянуть оборону соперника, но, к сожалению, не удалось. Чемпионат только начинается.

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Мы стараемся контролировать мяч. Однако допускаем такие ошибки... Динамо не хочет все время сидеть в обороне, но ошибки в передачах все перечеркивают. Шахтер заставлял нас ошибаться.

Слова Гармаша о том, что поединок с Брюгге важнее нынешней игры? Это нужно спрашивать у Дениса. Готовимся от игры к игре, все матчи важны. Никто не хотел уступать Шахтеру, но стратегия матчей с Брюгге совсем другая. Я на следующий день посмотрел другие матчи квалификации ЛЧ, Краснодар – Порту. Там также не самое лучшее качество футбола, все уже играют на результат.

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Почему не побежал Бойко спасать ситуацию на последних минутах? Не знаю, я его не останавливал.

Замена Цыганкова? Он еще не готов функционально, эта замена была запланирована. Он наберет форму только через матчи. Выпуская его сегодня в старте, мы смотрим в будущее.

Впечатления от Родригеса? Оценивать форварда, забившего гол... Мы планируем использовать его в другой роли, а не в центре атаки. Он пытался обострять, открываться, создавать моменты. Возможно, ему не хватает взаимопонимания с партнерами, не совсем знает, как и куда отдать пас. Однако, судя по его сегодняшнему движению и действиям, можно сказать, что Жерсон – игрок серьезного уровня", – сказал Александр Хацкевич после матча против Шахтера.

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