Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над Шахтером в 3 туре УПЛ.

"Шахтер имел преимущество во владении мячом, но это не означает превосходство в целом по игре. Мы во втором матче подряд против них хорошо отработали в защите, делали акцент на переход из обороны в атаку.

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Успеем ди восстановиться до Славии? Здесь больше работа медицинского штаба, в тренировочном процессе ничего особенно не изменится. Это не новая для нас ситуация, в прошлом году было то же самое.

Три замены центрхав? Хотели улучшить комбинационную игру, добавить покоя. Именно из этой зоны поступала основная опасность, поэтому нужно было ее освежить, насытить.

Когда вернется в основу Пиварич? Мы следим за его формой и данными медицинского штаба. Пока меня полностью устраивает игра Николая Морозюка.

Сегодня на матч Славии никто не ехал. Игра чешской команды и ее построение от матча к матчу не меняется, у нас будет видео игры, поэтому нет ничего страшного, что на матч не поехал наш человек", – сказал Хацкевич.

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