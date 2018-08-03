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Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

21:46 321 Читати українською
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
Александр Хацкевич (слева) / Фото: Футбол 24

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над Шахтером в 3 туре УПЛ.

"Шахтер имел преимущество во владении мячом, но это не означает превосходство в целом по игре. Мы во втором матче подряд против них хорошо отработали в защите, делали акцент на переход из обороны в атаку.

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Успеем ди восстановиться до Славии? Здесь больше работа медицинского штаба, в тренировочном процессе ничего особенно не изменится. Это не новая для нас ситуация, в прошлом году было то же самое.

Три замены центрхав? Хотели улучшить комбинационную игру, добавить покоя. Именно из этой зоны поступала основная опасность, поэтому нужно было ее освежить, насытить.

Когда вернется в основу Пиварич? Мы следим за его формой и данными медицинского штаба. Пока меня полностью устраивает игра Николая Морозюка.

Сегодня на матч Славии никто не ехал. Игра чешской команды и ее построение от матча к матчу не меняется, у нас будет видео игры, поэтому нет ничего страшного, что на матч не поехал наш человек", – сказал Хацкевич.

Динамо победило Шахтер благодаря голу Вербича

Источник: Футбол 24
Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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