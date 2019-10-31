Динамо – Шахтер: определился лучший игрок Классического по данным InStat

По итогам поединка 1/8 финала Кубка Украины определились самые полезные игроки встречи.

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук стал лучшим игроком противостояния с Шахтером (2:1) по данным InStat, сообщает Zbirna.com.

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Капитан Динамо, который открыл счет в матче, получил 345 баллов. На второй строчке оказался автор победного гола киевлян Денис Попов – 338 баллов. Замыкает тройку лучших игроков поединка защитник Шахтера Исмаили (330 баллов).

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Шахтер лидирует в турнирной таблице, опережая Динамо на 10 очков.

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