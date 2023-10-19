УПЛ на своем официальном сайте сообщила о датах и времени начала матчей 13-го тура, в котором, в частности, сойдутся Динамо и Шахтер в первом Классическом в этом сезоне.

Луческу уже подготовили должность – два клуба ждут, когда румын завершит работу в Динамо

3 ноября

Динамо – Шахтер – 17:00

4 ноября

ЛНЗ – Колос – 13:00

5 ноября

Минай – Ворскла – 13:00

Металлист 1925 – Черноморец – 15:00

Верес – Заря – 17:00

6 ноября

Полесье – Кривбасс – 15:00

СК Днепр-1 – Александрия – 17:00

Рух – Оболонь – 19:00

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