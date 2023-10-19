Динамо – Шахтер: определились дата и время проведения Классического
19 октября 18:51 - Читати українською
Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 13-го тура.
УПЛ на своем официальном сайте сообщила о датах и времени начала матчей 13-го тура, в котором, в частности, сойдутся Динамо и Шахтер в первом Классическом в этом сезоне.
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3 ноября
Динамо – Шахтер – 17:00
4 ноября
ЛНЗ – Колос – 13:00
5 ноября
Минай – Ворскла – 13:00
Металлист 1925 – Черноморец – 15:00
Верес – Заря – 17:00
6 ноября
Полесье – Кривбасс – 15:00
СК Днепр-1 – Александрия – 17:00
Рух – Оболонь – 19:00
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