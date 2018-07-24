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Динамо – Шахтер: началась продажа билетов на матч 3 тура УПЛ 2018/19

16:22 68 Читати українською
Динамо – Шахтер: началась продажа билетов на матч 3 тура УПЛ 2018/19
Динамо – Шахтер: началась продажа билетов на матч 3 тура УПЛ 2018/19 / фото ФК Шахтер

Началась реализация билетов на поединок 3-го тура Премьер-лиги Динамо – Шахтер, который состоится 3 августа.

Билеты на матч Динамо – Шахтер в рамках 3 тура УПЛ 2018/19 поступили в продажу. Цены на пропуска стартуют от 50 гривен, информирует официальный сайт киевского клуба.

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Этот поединок станет первым домашним матчем Динамо в сезоне, на котором смогут присутствовать болельщики, ведь игра против Ворсклы в рамках 1 тура пройдет без зрителей согласно решению КДК ФФУ.

Билеты можно купить в кассах на Троицкой площади, возле станции метро Олимпийская, а также в кассах стадиона Динамо имени Валерия Лобановского. Также билеты доступны онлайн.

Матч Динамо – Шахтер состоится в пятницу, 3 августа на НСК Олимпийский. Начало в 19:00.

Напомним, недавно команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины-2018. Победу одержало Динамо со счетом 1:0.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
10
дн
:
0
час
:
46
мин
Шахтер
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